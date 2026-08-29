Hong Kong Havalimanı'nda 7,5 Milyon HK$ Değerinde Kenevir Ele Geçirildi

HONG KONG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda, kenevir tomurcuğu olduğu düşünülen yaklaşık 7,5 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 956.600 ABD doları) değerinde yasadışı maddeye el konuldu.

Hong Kong Gümrük İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddenin bagajda gizlenerek kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Transit geçiş yapan İngiliz bir yolcuya ait iki valizdeki 29 pakette, yaklaşık 32 kilogram ağırlığında kenevir tomurcuğu olduğu düşünülen madde bulundu.

Gözaltına alınan yolcu, tehlikeli uyuşturucu madde kaçakçılığı girişimi suçlamasıyla yargılanacak.

Tehlikeli uyuşturucu madde kaçakçılığı, Hong Kong yasalarına göre ağır bir suç teşkil ediyor. Tehlikeli Uyuşturucu Maddeler Yönetmeliği uyarınca, mahkumiyet halinde azami 5 milyon Hong Kong doları para cezası ve ömür boyu hapis cezası verilebiliyor.

Kaynak: Xinhua