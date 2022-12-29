Hong Kong, Tüm Sosyal Mesafe Önlemlerini ve Bölgeye Girişte Test Uygulamasını Kaldırıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Çarşamba günü bir açıklama yaparak tüm sosyal mesafe önlemlerinin Perşembe günü itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Çarşamba günü bir açıklama yaparak tüm sosyal mesafe önlemlerinin Perşembe günü itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Lee, basın toplantısında Perşembe gününden itibaren açık havada toplanma kısıtlamaları dahil tüm sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılacağını söyledi. Hong Kong'a gelenler için aşı kartı zorunluluğu ve varışta nükleik asit testi uygulamaları bitiyor. Karantina ve "yakın temaslıların" tanımlanması zorunluluğu da kalkıyor. Ancak halka açık yerlerde maske takmak yine zorunlu olacak.

Hong Kong'a yabancı ülkelerden, Çin ana karasından ve Makao ile Taiwan'dan giriş yapan yolcular, bölgeye vardıklarında ve kaldıkları süre boyunca zorunlu nükleik asit testlerinden muaf tutulacak. Bunun yerine yolculara beş gün boyunca her gün hızlı antijen testleri yapmaları tavsiye ediliyor.

Lee, bu adımın Hong Kong'daki yüksek aşılama oranı dikkate alınarak atıldığını, bölgede Kovid-19 pandemisine karşı genel bir bariyer inşa edildiğini söyledi.

Diğer yandan Lee, Hong Kong'un yeterli miktarda etkili anti-salgın ilaç kaynağına sahip olduğunu ve sağlık personelinin salgınla mücadelede zengin deneyim edindiğini söyledi. Ayrıca, Hong Kong'un hastane idaresinin, acil durumlara karşı kapasitesini ve müdahale kabiliyetini güçlendirdiğini belirtti.

Lee ayrıca, son üç yılda Hong Kong sakinlerinin Kovid-19'u ve kendilerini nasıl koruyacaklarını daha iyi anladığını da vurguladı.

Lee, gelecekte HKSAR hükümetinin ağır vakaları ve ölümleri önlemenin yanı sıra çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere yüksek riskli grupları korumaya odaklanacağının altını çizdi.

Bu önlemlerin Hong Kong'un toparlanmasını büyük ölçüde destekleyeceğini söyleyen Lee, HKSAR hükümetinin salgının gelişimini yakından izleyeceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.(XHTV)