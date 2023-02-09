Hong Kong Özel İdari Bölgesi Türkiye'ye Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi Güncel Haberler HONG KONG, 9 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amir Vekili Chan Kwok-ki (sağda, önde) ve HKSAR Güvenlik Sekreteri Chris Tang Ping-keung (soldan 3'üncü, önde), Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda bir kurtarma ekibinin... HONG KONG, 9 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amir Vekili Chan Kwok-ki (sağda, önde) ve HKSAR Güvenlik Sekreteri Chris Tang Ping-keung (soldan 3'üncü, önde), Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda bir kurtarma ekibinin üyeleriyle fotoğraf çektiriyor, 8 Şubat 2023. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti Çarşamba günü, 59 kişilik arama kurtarma ekibini depremin vurduğu Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hong Kong Uluslararası Havalimanı Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Türkiye Güncel Haberler

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