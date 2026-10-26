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Hong Kong'daki çöpten enerji tesisinde çıkan yangında 930 kişi tahliye edildi

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Hong Kong'da Shek Kwu Chau açığındaki yapay adada kurulu çöpten enerji tesisinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangın birkaç saatte söndürülürken 930 çalışan tahliye edildi, sıcak çarpması geçiren 60 yaşındaki bir çalışan hastaneye kaldırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yapay bir ada üzerine kurulu çöpten enerji üreten tesiste yangın meydana geldi.

South China Morning Post'un haberine göre, Shek Kwu Chau açığındaki Entegre Artık Yönetim Tesisi'ndeki inşaat halindeki 14 katlı binada öğle saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin iki yangın uçağı ve oksijen maskeleri kullanan ekiplerle müdahale ettiği yangın birkaç saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tesiste çalışan 930 kişi tahliye edildi, itfaiyecilere destek verirken sıcak çarpması nedeniyle fenalaşan 60 yaşındaki bir çalışan hastanede tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.

Kaynak: AA
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