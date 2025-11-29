Haberler

Hong Kong'da Yangın Soruşturması Başladı

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangınla ilgili kapsamlı bir delil toplama ve soruşturma süreci başlatıldığı açıklandı. Güvenlik Sekreteri Chris Tang, sürecin 3-4 hafta süreceğini belirtti.

HONG KONG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesine giren Afetzede Kimlik Tespit Birimi üyeleri, 28 Kasım 2025.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Güvenlik Sekreteri Chris Tang Ping-keung, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Hong Kong Polis Teşkilatı'nın, Tai Po'daki Wang Fuk Court adlı sitede çıkan yangınına dair 3-4 hafta sürmesi beklenen kapsamlı bir delil toplama ve soruşturma süreci yürüteceğini bildirdi. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

