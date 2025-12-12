Haberler

Hong Kong'da 9 kişi yasa dışı askeri eğitim yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı

Güncelleme:
Hong Kong'da 9 kişi, yasa dışı askeri eğitim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, yapılan baskında çeşitli askeri malzemeler ele geçirdi. Olay, hükümet karşıtı faaliyetlerin devam ettiğini gösteriyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 9 kişi yasa dışı askeri eğitim yaptıkları şüphesiyle Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca gözaltına alındı.

Hong Kong Emniyeti Ulusal Güvenlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, polis birimleri dün gece bir fabrikaya düzenledikleri baskında, aralarında patlayıcı düzeneği olduğundan şüphelenilen bazı cihazların da bulunduğu havalı tüfekler, asker bıçakları ve bir uzun kılıç ele geçirdi.

İki yıllık bir soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonda 20 ila 25 yaşlarındaki 9 erkek, burada yasa dışı askeri eğitim yürüttükleri şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının, Tai Po ilçesinde 160 kişinin hayatını kaybettiği site yangınının ardından birlikte olay yerine geldikleri ve daha önce hükümet karşıtı protestolarda bazı kıyafet ve sembolleri kullandıkları iddia edildi.

Ulusal Güvenlik Dairesi Müdürü Steve Li Kwai-wah, olayın şehirde hükümet karşıtı faaliyetlerin halen varlığını sürdürdüğünü gösterdiğine dikkati çekerek, şüphelilerin dış bağlantılarının bulunup bulunmadığının ve bazılarının Tai Po yangınının ardından neden olay yerinde bulunduklarının soruşturulacağını ifade etti.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bu yana emniyet güçleri, ilk kez "yasa dışı askeri talim" suçlamasıyla gözaltı gerçekleştirdi.

Çin'de Haziran 2020'de çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler" suç haline getirilmiş, yasa Hong Kong Yerel Meclisince onaylanarak bölgede yürürlüğe girmişti.

Yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13'üncü maddesi, saldırı silahları eğitimi ve diğer askeri talimleri yasa dışı olarak yaptıran kişilere 7 yıl, bu talimlere katılanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
