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Hong Kong'da İlk Dinozor Fosilleri Keşfedildi

Hong Kong'da İlk Dinozor Fosilleri Keşfedildi
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Hong Kong'un kuzeydoğusundaki UNESCO Küresel Jeoparkı'nda Port Adası'nda dinozor fosillerinin keşfedildiğini açıkladı. Fosillerin Kretase dönemine ait olduğu doğrulandı.

HONG KONG, 24 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Hong Kong'da ilk kez dinozor fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada dinozor fosillerinin keşfedildiği alanın, Hong Kong'un kuzeydoğu sularındaki Hong Kong UNESCO Küresel Jeoparkı'ndaki Port Adası'nda yer aldığı belirtildi.

2024 Mart ayında yapılan açıklamada, Port Adası'ndaki tortul kayanın omurgalı fosilleri içerebileceğinden şüphelenildiği belirtilmişti.

İlk belirlemelere göre fosillerin Kretase dönemine (yaklaşık 145 milyon ila 66 milyon yıl öncesi) ait olduğu doğrulandı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin kalkınmadan sorumlu bakanı olan Bernadette Linn, keşfin büyük önem taşıdığını ve Hong Kong'daki paleoekoloji araştırmaları için yeni kanıtlar sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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