Çin'in Hong Kong Bölgesinde Yangın

HONG KONG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da yer alan bir dağın eteklerinde çıkan yangın görülüyor, 26 Şubat 2026.

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Fanling bölgesinde perşembe öğleden sonra bir dağın yamacında yangın çıktı. Yerel basına göre, yangın yaklaşık 100 metrelik alana yayıldı.

Alevler, Hong Kong'daki Fanling ve Sheung Shui'nin yanı sıra, Shenzhen Nehri'nin karşısındaki Hong Kong Yeni Bölgeleri ile sınır komşusu Shenzhen'in Liantang bölgesinden de görüldü.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Sözcüsü, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Fanling'de çıkan orman yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua