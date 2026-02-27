Haberler

Çin'in Hong Kong Bölgesinde Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'daki Fanling bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 100 metrekarelik bir alana yayıldı ama can kaybı yaşanmadı.

HONG KONG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da yer alan bir dağın eteklerinde çıkan yangın görülüyor, 26 Şubat 2026.

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Fanling bölgesinde perşembe öğleden sonra bir dağın yamacında yangın çıktı. Yerel basına göre, yangın yaklaşık 100 metrelik alana yayıldı.

Alevler, Hong Kong'daki Fanling ve Sheung Shui'nin yanı sıra, Shenzhen Nehri'nin karşısındaki Hong Kong Yeni Bölgeleri ile sınır komşusu Shenzhen'in Liantang bölgesinden de görüldü.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Sözcüsü, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Fanling'de çıkan orman yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi