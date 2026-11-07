Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, UNESCO ödül töreninde konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip, Paris'teki UNESCO ödül töreninde konuştu. UNESCO'nun bildirdiğine göre Ip'in Alzheimer araştırmaları biyobelirteçler, genetik risk faktörleri ve erken teşhise imkân veren kan testleri sağladı.

PARİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Fransa'nın başkenti Paris'teki merkezinde düzenlenen UNESCO-Ekvator Ginesi Yaşam Bilimleri Araştırma Uluslararası Ödülü töreninde konuşan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip (sağda), 6 Kasım 2026.

UNESCO'nun bildirdiğine göre Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip, beyin fonksiyonlarının ve Alzheimer hastalığının anlaşılmasında önemli ilerlemeler kaydetti. Ip'in araştırmaları, yeni biyobelirteçlerin keşfedilmesini, genetik risk faktörlerinin belirlenmesini ve Alzheimer hastalığının daha erken teşhis edilip daha iyi izlenmesini sağlayan kan testlerinin geliştirilmesini sağladı. Ip ayrıca nörodejeneratif hastalıklara yönelik gen tedavisi alanında öncü araştırmalar yürüttü. (Fotoğraf: Luo Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi16

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın37

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi12

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi