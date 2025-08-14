Hong Kong, ABD'nin İnsan Hakları Raporuna Tepki Gösterdi

HONG KONG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı sözde "2024 İnsan Hakları Uygulamaları Hakkında Ülke Raporları'na" kesinlikle karşı çıktılarını söyledi.

Sözcü, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu raporun gerçekleri göz ardı ettiğini ve Çin'deki ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ve hukukun üstünlüğü uygulamalarını kasıtlı şekilde karaladığını belirtti. Sözcü, kendi acınası insan hakları sicilini görmezden gelen ABD'nin, raporda Hong Kong'daki insan hakları durumunun güya "kötüye gittiği" yönünde yalanlar uydurduğunu ifade etti.

Çin karşıtı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi karşıtı unsurların yer aldığı konuları öne çıkaran ABD'nin, Hong Kong üzerinden Çin'in gelişimini engellemeye yönelik kötü niyetli bir komplo çerçevesinde insan hakları meselelerini siyasallaştırıp silah gibi kullandığını kaydeden sözcü, bunun son derece alçakça bir uygulama olduğunu belirtti.

Hong Kong'un yasaların uygulandığı ve ihlallerin cezalandırıldığı, hukukun üstünlüğü ilkesi ile yönetilen bir toplum olduğunu vurgulayan sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde davaların adil şekilde görüldüğünü ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylem ve faaliyetlerle kararlı şekilde mücadele edildiğini belirtti. Sözcü, ulusal güvenliği ve hukukun saygınlığını korumak için gerekli olan bu önlemin eleştirilemeyeceğini ifade etti.

Sözcü, Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının ve Ulusal Güvenliği Koruma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana Hong Kong sakinlerinin ve medyanın hak ve özgürlüklerinin yasalarla tam olarak korunduğunu söyledi. Hong Kong'un günümüzde dünyanın en serbest ekonomilerinden biri olarak kabul gördüğüne, uluslararası finans merkezleri arasında dünya çapında üçüncü sırada yer aldığına ve küresel rekabet gücü, yetenekli kişi rekabet gücü ve yatırım ortamı gibi endekslerde başı çektiğine işaret eden sözcü, bu durumun uluslararası toplumun Hong Kong'a olan güven ve takdirini yansıttığını kaydetti.

Merkezi hükümetin, ulusal güvenliğin yasalar uyarınca korunması ve bu güvenliği tehlikeye atan suçların cezalandırılması konusunda Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimini kararlı şekilde desteklediğini vurgulayan sözcü, ABD'ye Hong Kong'u itibarsızlaştırma ve Çin'in içişlerine karışma girişimlerine derhal son verme çağrısında bulundu.