Honduras'ın kuzeyinde düzenlenen 2 ayrı saldırıda 6'sı polis 24 kişi öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda, 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Kongre'nin güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti.

Ülkenin kuzeyindeki Trujillo bölgesinde tarım işçilerine ateş açan silahlı kişiler 18 kişiyi öldürürken, Guatemala sınırına yakın Omoa bölgesinde ise polis konvoyuna pusu kuruldu.

Savcılık Sözcüsü Yuri Mora, yerel televizyon kanalı HCH'ye yaptığı açıklamada, "İki ayrı noktada çalışan ekiplerimiz bulunuyor. İlk ekip şu ana kadar 13 cenazenin kimliğini tespit etti, ikinci ekip ise hayatını kaybeden 6 kişinin kaydını tuttu." ifadelerini kullandı.

Katliamın yaşandığı Rigores köyüne komşu bir topluluğun lideri ise bölgede güvenliğin kalmadığını belirterek, "Çevrede silah sesleri hiç eksik olmuyor. Burada artık huzur kalmadı. İnsan bir gözü açık, diğer gözü kapalı uyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik Bakanı Gerzon Velasquez, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük ihtimalle uzun namlulu silahlarla öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Velasquez, yaşananların bölgede benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ancak söz konusu alanın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteler ve tarım arazilerinin işgali nedeniyle çatışma içinde bulunduğunu ifade etti.

Saldırıların, Kongre'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşmesi dikkati çekti. Hükümet ise son yıllarda ülkedeki cinayet oranlarının düştüğünü savunuyordu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
