Hollandalı vekillerden "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması" çağrısı

Hollanda Parlamentosu, muhalefet partilerinin ve bazı koalisyon üyelerinin desteğiyle, hükümetten AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticaret kısmının askıya alınmasını talep etti. Karar, Filistinlilere yönelik uygulamalara yanıt olarak alındı.

Muhalefetteki liberal ve sol ağırlıklı partilerin vekillerinden verilen ortak karar taslağında, "Meclis, görüşmeleri dinledikten sonra, hükümetten AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticaret kısmının askıya alınması için girişimde bulunmasını talep eder" değerlendirmesine yer verildi.

Oylamada kabul edilen karar taslağını sunan vekillerden Kate Piri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinlilere yönelik idam yasası, çocuklara işkence, devam eden yerleşimci terörü ve Filistinlilere karşı soykırımdan sonra nihayet Meclis'te İsrail'e yönelik AB ticari avantajlarının askıya alınması için çoğunluk sağlandı. Şimdi sıra hükümette." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, 21 Nisan günü Avrupa Dışişleri Konseyi'nde bu konunun Avrupa düzeyinde, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları arasında ele alınması istendi.

Karara, muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyonun büyük ortağı Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) destek verdi. Koalisyondaki Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise sağcı partilerle birlikte ret oyu kullandı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
