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Hollanda istihbaratı, Afganistan'da müttefiklerin olası savaş suçlarını 28 kez raporladı

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Hollanda istihbarat subayları, Afganistan'daki görevleri sırasında müttefiklerin olası savaş suçlarına ilişkin 28 rapor sundu. Savunma Bakanlığı'nın bu raporları soruşturmadığı ve müttefiklere iletmediği iddia edildi.

Hollanda istihbarat subaylarının, Afganistan'daki askeri görevleri sırasında, müttefiklerin olası savaş suçlarına ilişkin üstlerine 28 kez rapor sunduğu ifade edildi.

NRC gazetesinin haberinde, Hollanda istihbaratının, Afganistan'da müttefik ülkelerin olası savaş suçlarını 28 kez üstlerine bildirdiği, ancak Savunma Bakanlığının bunları soruşturmadığı ve müttefiklere iletmediği iddialarına yer verildi.

Savunma Bakanlığının 20 yıllık Afganistan görev dönemine ilişkin arşiv raporlarının açıldığı belirtilen haberde, söz konusu raporlara rağmen gerekli adımlar atılmadığı, Hollanda'nın konuyu henüz incelemeye başlamadığı kaydedildi.

Müttefik iki ülkeyle söz konusu suçlara karışan askerlerin dosyalarının yakın zamanda paylaşıldığı ifade edilen haberde, buna karşın Afgan askerlerin dosyaları diplomatik ilişkisi bulunmadığı için Afganistan'la paylaşılmadığı belirtildi.

Haberde, Bakanlığın konuya ilişkin Meclis'e yolladığı bilgilendirme mektubunda, Hollanda birliklerinin söz konusu insancıl hukuk ihlallerinden hiçbiriyle ilişkilendirilmediği ve "Bundan sonra konuyu ele almak ilgili ülkelerin kendisine düşüyor." ifadesinin kullandığı aktarıldı.

Silahlı çatışmalara uygulanan uluslararası insancıl hukukun temel anlaşması olan Cenevre Sözleşmeleri'ne göre bir savaş suçu şüphesi halinde, ilgili ülkenin soruşturma yürütmesi ya da vatandaşı olaya karışan ülkeyi soruşturma yapmaya davet etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
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