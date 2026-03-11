Haberler

Hollanda Başbakanı Jetten, İsrail'in Batı Şeria'daki genişleme eylemlerini kınadı

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İsrail'in Batı Şeria'daki genişleme eylemlerini kınadığını açıkladı ve Filistin Başbakanı ile yaptığı görüşmede, iki devletli çözüme bağlılıklarını vurguladı.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'daki genişleme eylemlerini kınadığını bildirdi.

Hollanda Başbakanı Jetten, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Jetten, Filistinli mevkidaşı Mustafa ile yaptığı görüşmede Hollanda'nın iki devletli çözüme bağlılığını sürdürdüğünü belirttiğini aktardı.

Filistin Yönetimi'ne reform çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ilettiğini vurgulayan Jetten, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'deki felaket durumu ve her geçen gün daha da endişe verici hale gelen Batı Şeria'daki gelişmeleri konuştuk. Hollanda, İsrail'in Batı Şeria'daki genişleme eylemlerini kınıyor. İran ile yaşanan çatışmanın ortasında bu duruma dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladım."

Kaynak: AA / Selman Aksünger
