Hollanda Bakanı Berendsen, Esed sonrası Suriye'ye gitti

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Berendsen ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Şeybani ile Berendsen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarını ele aldı.