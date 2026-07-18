Haberler

Hollanda'da kuraklık nedeniyle "su kıtlığı" ilan edildi

Hollanda'da kuraklık nedeniyle 'su kıtlığı' ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'da kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve Ren ile Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle hükümet 'fiili su kıtlığı' ilan etti. Su kaynakları daha sıkı yönetilecek, içme suyu etkilenmezken vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiye edildi.

Hollanda'da hükümet, uzun süredir etkisini gösteren kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve ülkedeki Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle "fiili su kıtlığı" ilan etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiği ifade edildi.

Uzun süredir devam eden kuraklık, yüksek sıcaklıklar ile Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin temmuz ayı için olağan dışı seviyelere gerilemesiyle ülkede "fili su kıtlığı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği aktarıldı.

Açıklamada, mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilerek, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğine işaret edildi.

Bu arada Hollanda'nın doğusundaki Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak