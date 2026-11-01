Hollanda'dan gelen dev panda Lang Yue, Çin'de en az 30 gün karantinada tutulacak

Hollanda'dan gelen dev panda Lang Yue, Çin'de en az 30 gün karantinada tutulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dev panda Lang Yue, cumartesi sabahı Hollanda'nın Rhenen kentindeki Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nden ayrılarak Çin'e ulaştı. Chengdu'ya getirilen Lang Yue, en az 30 gün karantinada tutulmak üzere Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne nakledildi.
CHENGDU, 1 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Rhenen kentindeki Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nden ayrılan dev panda Lang Yue, cumartesi sabahı Çin'e ulaştı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya getirilen dev panda, en az 30 gün karantinada tutulmak üzere Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne nakledildi.
Lang Yue, 2017 yılında Hollanda'ya giden Wu Wen ve Xing ya isimli dev panda çiftinin ikinci yavrusu. Çiftin ilk yavrusu Fan Xing ise Mayıs 2020'de dünyaya gelmiş ve Eylül 2023'te Çin'e gönderilmişti.
Kaynak: Xinhua