Hollanda'da polisin iki Müslüman kadına ırkçı şiddet uyguladığı iddiası soruşturuluyor

Güncelleme:
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir polisin iki Müslüman kadına uyguladığı ırkçı şiddet nedeniyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Hollanda'da bir polisin, iki Müslüman kadına tekme atıp cop kullanarak uyguladığı ırkçı şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak akşamı Utrecht kentinde polisin şiddet uyguladığı ve sosyal medyada olayın görüntülerinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin sarsıcı olabileceği ve soru işaretleri doğurabileceği ifade edilerek, bu sinyallerin ciddiye alındığı vurgulandı.

Olayın kamerayla kaydedilmiş tüm görüntülerinin de inceleneceği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bir kadının polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde ise bir polis sözcüsünün, paylaşılan görüntülerin "yoğun duygular ve özellikle ırkçılık konusunda sorular" doğurduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Utrecht kentinde bir polisin iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak ırkçı şiddet uyguladığı gözlemlenmişti.

