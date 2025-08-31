Hollanda'da Motosiklet Sürücülerinden Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan çok sayıda motosiklet sürücüsü, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

"Free Palestine Bikers" adlı grup tarafından organize edilen gösteriye, Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika'dan da motosiklet sürücüleri katıldı.

Malieveld Meydanı'nda buluşan motosiklet sürücüleri kentin ana caddelerinde konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Motosiklet sürücüleri, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Hollanda Parlamentosu önünden de geçti.

Motosikletlerine Filistin bayrakları ve kefiyeler takan sürücüler, konvoyu başladıkları yerde tamamladı.