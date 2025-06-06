Hollanda'da Kurban Bayramı Coşkusu

Hollanda'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Hollanda'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde düzenleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler. İmam Yasir Altıok, namaz sonrası yaptığı hutbede dayanışma ve kardeşlik ruhunu vurguladı.

Hollanda'da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namazın ardından okuduğu hutbede kurbanın toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu söyledi.

Mazlumların ve masumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermeye çağıran Altıok, şunları dile getirdi:

"Bugün Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Myanmar'da ve nice mazlum beldede acı çeken kardeşlerimizin yanında olma, onların feryatlarını yüreğimizde hissetme bayramıdır. Bugün, ümmet olmanın sorumluluğunu kuşanma, sınırları aşan bir merhametle kardeşlik bağlarımızı yeniden kuvvetlendirme günüdür. Başkalarına hayat hakkı tanımayan, yok ederek var olmaya çalışanlara karşı hak ve hakikate, adalet ve fazilete çağıranların bayramıdır.

Bayram günlerini vesile kılarak büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini kazanalım, onların dualarında yer alalım. Geçmişlerimizi hayırla yad edelim. Yetimlere ve öksüzlere bayram neşesini tattıralım. Yaşlılara ve hastalara bayram sevincini yaşatalım."

Namaz için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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