Hollanda'da Kundaklama İle 500 Bin Arı Telef Oldu

Hollanda'nın Almere kentinde bir arıcının 10 kovanının kundaklanması sonucu yaklaşık yarım milyon arı telef oldu.

BBC'nin haberine göre Almere kentinde yaşayan arıcı Harold Stringer, her birinde yaklaşık 40 ila 60 bin arının bulunduğu 10 kovanın kundaklandığını açıkladı.

Stringer, polislerin kendisine kovanların yanıcı bir madde kullanılarak kasıtlı olarak ateşe verildiğini söylediğini aktardı.

Arılarından neredeyse hiçbirinin kurtulamadığını kaydeden Stringer, yangında yaklaşık yarım milyon arısının telef olduğunu kaydetti.

Bu arada polis, 7 Ekim'de yaşanan kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yangına ilişkin fotoğraflar paylaşan polis, tanıkların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Hollanda hükümetine göre ülkedeki 360 arı türünün yarısından fazlası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.