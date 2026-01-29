Haberler

Hollanda'da iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak uygulanan ırkçı şiddete karşı protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'nın Utrecht şehrinde, bir polisin iki Müslüman kadına uyguladığı ırkçı şiddet sonucu düzenlenen protesto gösterisinde, katılımcılar adalet talep etti.

Hollanda'da 26 Ocak'ta bir polisin, iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak uyguladığı ırkçı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Utrecht kentindeki Vredenburg Meydanı'nda düzenlenen "Kız kardeşlerimizden elini çek" adlı gösteriye bir grup protestocu katıldı.

Gösteride, 26 Ocak akşamı Utrecht'te iki Müslüman kadına yönelik olarak bir polis tarafından uygulanan ırkçı şiddet protesto edildi.

Yapılan konuşmalarda, polisin Müslüman kadınlara yönelik şiddetinin sıradan bir olay olmadığına, ırkçı şiddetin sistematik ve sürekli bir şekilde yaşandığına vurgu yapıldı.

Bu hafta yaşanan olayın bardağı taşıran son damla olduğunu dile getiren göstericiler, polisin yaşananlardan dolayı mağdurlardan ve tüm toplumdan özür dilemesi ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

İki Müslüman kadına ırkçı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılmasını talep eden göstericiler, "Adalet yoksa, huzur da yok, ırkçı polise hayır" ve "Faşist polis, teröre son" sloganları attı.

Vredenburg Meydanı'ndan yürüyüşe geçen göstericiler, eylemlerini Utrecht Paardenveld Polis Merkezi önünde sürdürdü.

Olay

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Utrecht kentinde bir polisin iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak ırkçı şiddet uyguladığı gözlemlenmişti.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan ırkçı şiddetle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Olayın kamerayla kaydedilmiş tüm görüntülerinin inceleneceği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bir kadının polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde ise bir polis sözcüsünün, paylaşılan görüntülerin "yoğun duygular ve özellikle ırkçılık konusunda sorular" doğurduğu yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı