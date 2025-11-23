Hollanda'da İHA'lar Nedeniyle Hava Trafiği Askıya Alındı

LAHEY, 23 Kasım (Xinhua) -- Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Eindhoven Havalimanı'nda sivil ve askeri hava trafiğinin insansız hava araçları (İHA) nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Bakan cumartesi günü geç saatlerde sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada İHA sayısının henüz bilinmediğini, soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, Eindhoven'a iniş yapması planlanan uçuşların Brüksel, Rotterdam ve Almanya'nın Weeze kentine yönlendirildiğini aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, cuma gecesi Eindhoven Havalimanı'na yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Volkel Hava Üssü üzerinde insansız hava araçları tespit edildiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri personelinin İHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açtığı, ancak İHA'ların uzaklaştığı ve bir daha bulunamadığı belirtildi.