Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi, Binnenrotte Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, şehir merkezinden geçerek aynı meydanda bitirdi.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Bebek katili" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarının dalgalandığı gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşandığı vurgulanarak, ateşkes çağrısında bulunuldu, Hollanda hükümetinin, savaş suçu işleyen ve insan hakları ihlalleri yapan İsrail'i destekleyerek soykırıma ortak olduğuna işaret edildi.

Hollandalı gösterici Laura van Bree, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının korkunç olduğunu ve bu kadar uzun sürmesine inanamadığını söyledi.

Bu çağda bu saldırılarının olmasına anlam veremediğini belirten van Bree, "Bunun olabileceğine gerçekten hayret ediyorum." dedi.

Van Bree, "Öldürülen tüm masum insanlara destek vermek ve şu anda yaşananların gerçekten kabul edilemez olduğunu göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin İsrail'e olan tüm desteğini durdurması gerektiğini ifade eden van Bree, "Ben olsam tüm diplomatik ilişkileri keserdim." diye konuştu.

Christiaan Schoonenberg de, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ve Hollanda hükümetinin buna karşı tutumuna karşın sesini duyurmak için gösteride olduğunu dile getirdi.

Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunması ve Filistinlilerin kaderi için adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Schoonenberg, "Filistin halkı ile dayanışma için buradayım." dedi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri olaysız sona erdi.