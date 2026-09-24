Hollanda'da Batı Nil virüsü vaka sayısı 44'e, ölü sayısı 5'e yükseldi

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Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bu yıl Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının 44'e yükseldiğini bildirdi.

RIVM'den yapılan açıklamada, 17 Eylül'deki son güncellemeden bu yana 16 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildiği ve 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Buna göre, bu yıl söz konusu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e, toplam vaka sayısı 44'e yükseldi.

Yeni hastaların tamamı, virüsü enfekte bir sivrisineğin ısırmasıyla kaptı.

Vakaların 23'ü Güney Hollanda, 10'u Utrecht, 4'ü Kuzey Hollanda, 4'ü Kuzey Brabant, 2'si Gelderland ve 1'i Overijssel'de görüldü.

Geçen yıl Batı Nil virüsü vakası görülmeyen ülkede, geçen hafta 88 atta ve 100 kuşta daha virüs tespit edilmişti.

Böylece bu yıl virüs görülen at sayısı 136'ya, kuş sayısı 171'e ulaşmıştı.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi. O tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı.

Kaynak: AA