Hollanda'da 65 bin Filistinlinin ismi 50 gün boyunca okunuyor

Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası önünde 50 gün boyunca gece gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 65 bin Filistinlinin ismi ve yaşı tekrar edilerek okundu.

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı tarafından Lahey'deki Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eylem, geçen haftadan beri her hafta pazartesi ve perşembe günleri 24 saat kesintisiz devam ediyor.

Eylem, Hollanda hükümetine baskı yaparak İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını amaçlıyor.

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin ve yaşlarının okunduğu meydanın karşısında Lahey tren garı ve tramvay durakları bulunuyor. Meydandan geçen bazı yolcular da eyleme katılarak, gece gündüz dönüşümlü nöbet tutan gönüllülere destek veriyor ve isimlerin yazılı olduğu listeden okuyarak eyleme katkı sunuyor.

Eylemciler, Hollanda hükümeti İsrail'e karşı ciddi yaptırımlar uygulayana dek eylemi sürdürmeyi hedefliyor.

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı Koordinatörü Margreet Oele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Temmuz'dan 12 Eylül'e kadar haftanın 7 günü, 24 saat boyunca bakanlık önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini ve yaşlarını tekrar ederek okuduklarını söyledi.

Oele, hafta sonu yapılacak protestolara da odaklanabilmek için geçen haftadan beri eylemin pazartesi ve perşembe günleri arasında gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

"Maalesef bakanlıktan resmi bir yanıt alamadık"

Dışişleri Bakanı ve hükümete baskı yapmak için eylemi sürdürdüklerini belirten Oele, "Maalesef bakanlıktan resmi bir yanıt alamadık. Burada bulunduğumuz süre boyunca üç dışişleri bakanımız oldu. Onları davet ettik ama ziyaret etmeye veya yorum yapmaya bile tenezzül etmediler." dedi.

Oele, eylemi ziyaret edenlerden çok sayıda olumlu tepkiler aldıklarını, bakanlıkta çalışan bazı memurların da destek verdiğini aktardı.

İsimlerin özellikle eyleme katılanlar tarafından okunduğunu belirten Oele, "Her kesimden Hollandalı, Filistinli ve farklı etnik kökenlerden kişiler eyleme katılarak isimleri okuyor. Bu isimleri duymanın insanlar üzerinde derin bir etki oluşturduğunu fark ediyoruz. İsimlerin okunduğunda, hayatını kaybeden Filistinlilerin gerçek insan oldukları daha iyi idrak ediliyor." diye konuştu.

"Hollanda, Gazze'deki soykırımda suç ortağıdır"

Oele, İsrail'in yaptığı soykırımın dehşetinin açıkça ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Hollanda, Gazze'deki soykırımda suç ortağıdır. Bu inkar edilemez. Hollanda, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için çok şey yapabilir. İşte bu yüzden buradayız. Bakanlığın da harekete geçmesi gerektiğinin anlaşılmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın İsrail'e karşı ciddi yaptırımlar uygulayana ve "Gazze'deki soykırımdaki suç ortaklığına son verene" kadar bu eylemi sürdüreceklerini belirten Oele, "Gazze'deki Filistinlilere dayanışmamızı gösterebilmeyi ve desteğimizi hissettirmeyi umuyoruz. Özümüzde hepimiz Filistinliyiz." dedi.