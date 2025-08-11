Hollanda'da 14 İslami Kuruluştan Geert Wilders'a Suç Duyurusu

Hollanda'da 14 İslami kuruluş, ülkede aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders hakkında ortak suç duyurusunda bulundu.

İslami kuruluşlar arasında bulunan "Muslim Rights Watch" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Wilders hakkında "bir gruba hakaret, nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etme, düşmanlığı ve toplumsal huzursuzluğu kışkırtma" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, suç duyurusunun, Wilders'in geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselde "Müslümanlara yönelik nefreti ve ayrımcılığı körüklediği" gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi.

Wilders'in Müslümanları "tehlikeli ve istenmeyen kişiler" olarak gösteren bir görsel paylaştığı aktarılan açıklamada, görselde sol tarafta "iyiyi" simgeleyen genç sarışın bir kadının yarısının bulunduğu, sağda ise "kötüyü" simgeleyen sinirli, yaşlı ve başörtülü bir kadının yarısının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Wilders'in paylaştığı görselde amacının, Müslümanlara yönelik nefret ve ayrımcılığı körüklemek olduğunun altı çizildi.

Görselin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri "insanlık dışı, tehdit edici ve istenmeyen" olarak göstermek için kullandığı propaganda biçimine çok benzediğine dikkat çekilen açıklamada, Müslümanların, Hollanda'nın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Yerel medyada çıkan haberde ise suç duyurusunun, 14 İslami kuruluş adına Türk avukat Adem Çatbaş ile avukat Harun Raza tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.