Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Kahramanmaraş depremi mağdurları için yardım kampanyası başlattı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar Karsu Vakfına aktarıldı. Wijnands, Karsu'ya 41 bin avroluk temsili çek takdim etti. Yardım kampanyası pazar gününe kadar devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına yardım kampanyası başlatan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, toplanan yardımların Karsu Vakfına aktarıldığını söyledi.

Sanatçı Karsu'nun Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konsere katılan Wijnands, toplanan yardımların Karsu Vakfına bağışlanmasına ilişkin Karsu'ya 41 bin avroluk temsili çek takdim etti.

Karsu, 17 Ağustos'un önemli bir tarih olduğunu hatırlatarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir şeyler yapmaları gerektiğini düşündüklerini ve 120 milyon avro topladıklarını, bir yemek kitabı yazdığını ve oradan elde edilen yarım milyon avroluk geliri de depremzedeler yararına kullanacaklarını söyledi.

Yardımları artık resmi olarak yapabileceklerini belirten Karsu, "Bir kaç hafta önce Karsu Vakfını kurduk. Hollanda bunu çok destekliyor ve tüm Hollanda sevgi gösteriyor. Daha çok para biriktirmek için projelere başlayacağız. Bize ilk destek veren Hollanda'nın Büyükelçisi Joep Wijnands." diye konuştu.

Wijnands da "Hollanda olarak nasıl bir acı yaşadığınızı çok iyi biliyor ve takip ediyoruz. Çok üzüldüğünüzü biliyoruz." dedi.

Karsu Vakfını daha çok desteklemek istediklerini söyleyen Wijnands, "Ben önceden yüzücüydüm. 20 Ağustos'ta Asya'dan Avrupa'ya yüzeceğim ve bu kapsamda yardım topladık. Karsu Vakfını desteklemek ve topladığımız yardımı takdim etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Wijnands, Türkiye'ye Hollandalı şirketlerin ve oradaki Türk şirketlerin yüksek miktarda bağış yaptığını söyledi.

Wijnands ile Karsu'nun birlikte düzenlediği yardım kampanyasında 25 bin avro toplanması hedeflenirken şu ana kadar 41 bin avro toplandığı belirtildi. Karsu Vakfının internet sitesindeki hesap numaraları üzerinden yardımların toplandığı kampanya, pazar gününe kadar devam edecek.

Bu arada yardım kampanyası kapsamında Büyükelçi Wijnands, 20 Ağustos Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması"nda İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçecek.