Hollanda Başbakanı Jetten, 'UCM'den elinizi çekin' çağrısı yaptı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) zayıflatma girişimlerine tepki göstererek, "UCM'den ve uluslararası hukuk düzenini koruyan diğer tüm kurumlardan elinizi çekin." çağrısında bulundu.

Jetten, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk düzeninin giderek daha fazla yerde baskı altında olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukun ya herkes için ya da hiç kimse için işlediğini belirten Jetten, merkezi Lahey'de bulunan UCM'ye yönelik girişimlerin uluslararası hukuk düzeninin tamamını zayıflattığını ve bunun herkesi etkilediğini ifade etti.

Jetten, UCM ve üyelerine yönelik yaptırım uygulayan ABD'nin adını doğrudan anmadan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mahkeme bizi cezasızlığa karşı korumak için kuruldu. Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinin temelleri üzerine inşa edildi. Şimdi UCM saldırı altındayken, tehlike çanları gerçekten çalıyor. En ağır suçların kovuşturulmasına nasıl karşı çıkılabilir? Buna verilecek tek bir yanıt olduğuna inanıyorum, UCM'den ve uluslararası hukuk düzenini koruyan diğer tüm kurumlardan elinizi çekin."

"Cezasızlığı kabul edemeyiz"

Cezasızlıkla mücadelenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Jetten, Hollanda'nın Lahey'de ev sahipliği yapmayı teklif ettiği Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçu Özel Mahkemesi'ne dikkati çekti.

Jetten, "Bu mücadelede cezasızlığı kabul edemeyiz. Ukrayna'nın kendini savunmaktan başka seçeneği yok. Rusya ise her gün savaş yürütmeyi seçiyor." ifadelerini kullandı.

Jetten, konuşmasında ayrıca Gazze ve Sudan'daki insani krize, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın temsilinin artırılmasının gerekliliğine, yapay zekanın yönetimine ve kasımda Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) atıfla iklim değişikliğiyle mücadeleye de dikkati çekti.

ABD yönetimi, UCM'nin Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı yakalama kararları nedeniyle UCM Başsavcısı Kerim Han, savcı yardımcıları ve bazı hakimlere, Şubat 2025'ten bu yana yaptırım uygulamaya başlamıştı.

UCM Taraf Devletler Konseyi, Temmuz 2026'de UCM Başsavcısı Han'ı görevden almıştı.

Kaynak: AA