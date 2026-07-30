Hollanda: Artan kuraklık su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor

LAHEY, 30 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda, ülkede görülen kuraklığın ağırlaştığını, nehir debilerinin ve yeraltı suyu seviyelerinin düşmeye devam ettiğini bildirdi.

Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda sıcak ve ağırlıklı olarak kurak olan hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durumun, sınırlı durumdaki tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor" denildi.

Bakanlık, uzun süren kuraklığın doğa, tarım ve nehir taşımacılığına yönelik sonuçlarının giderek daha ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, su seviyelerindeki gerileme nedeniyle seyir derinliklerinde yaşanan düşüşe karşı su yollarında ek kısıtlamalar getirilmesi, su yolu taşımacılığında daha fazla aksaklığa yol açıyor. Ren-Maas Nehri'nin denize döküldüğü nokta ve Hollanda'nın batı kesimleri başta olmak üzere tuzlanmanın da arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan, su kalitesinin bozulması, mavi-yeşil alg salgınlarının daha sık görülmesine ve balık ölümlerinin artmasına neden oluyor.

Geçen hafta Twente Kanalı'na erişim sağlayan Eefde Kilidi, devam eden kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle su yolu taşımacılığına kapatıldı.

Bakanlık, kuraklığın kötüleşmesine rağmen ülkedeki içme suyu tedarikinde an itibarıyla herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtirken, hanelere ve işletmelere içme suyunu sorumlu şekilde kullanmaya devam etme çağrısında bulundu.

Bakanlık, devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıkların ulusal su kaynakları üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi nedeniyle 16 Temmuz itibarıyla ülkedeki su durumunu "yaklaşan su kıtlığı" seviyesinden "fiili su kıtlığı" seviyesine yükseltti.

Kaynak: Xinhua