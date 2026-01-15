Haberler

Hollanda, Grönland'da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak

Hollanda, Arktik bölgesinde güvenliği artırmak amacıyla NATO kapsamında Grönland'da çok uluslu keşif çalışmalarına katılacağını duyurdu. Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, keşif çalışmasının askeri tatbikatlarla ilgili seçenekleri belirlemek için yapılacağını belirtti.

Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, yaptığı yazılı açıklamada, Arktik bölgesi ile Grönland'ın NATO müttefikleri açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Brekelmans, "Bu nedenle Hollanda, diğer NATO müttefikleriyle birlikte Arktik bölgesinde yapılacak bir askeri tatbikat için Grönland'da ortak bir keşif çalışması yürütecek. Keşfe Danimarka liderlik edecek." ifadelerini kullandı.

Keşif çalışmasına bir askerin gönderileceğini belirten Brekelmans, "Keşfin amacı, Arktik bölgede ortak bir tatbikat için seçenekleri belirlemektir. Keşfin ardından tatbikat daha ayrıntılı şekillendirilecek ve planlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Brekelmans, NATO bünyesinde daha geniş çaplı bir görevin sonraki adım olabileceğini vurgulayarak, bu konunun önümüzdeki dönemde NATO içinde ele alınacağını ve Hollanda hükümetinin bu yaklaşıma olumlu baktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
