Hocalı Katliamı kurbanları, Ankara'da anıldı

AZERBAYCAN'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı'da 34 yıl önce yaşanan katliamda yaşamını yitirenler, Ankara'da Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un katıldığı törenle anıldı.

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamda hayatlarını kaybedenler için Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene; Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende ilk olarak 'Hocalı Katliamı: Büyük Cinayet' belgesel filmi gösterildi.

'NEYİ GÖRMEZDEN GELDİK'

Ardından konuşan Büyükelçi Mammadov, Hocalı Katliamı'nın bir cinayet olduğunu söyleyerek, "Bu katliam neden oldu? Ermeniler tarafından; çocuklara karşı, yaşlılara karşı, kadınlara karşı suç türetme iktidarında olan bir nesil büyüdü. Ne büyüttü bunları? Hangi felsefe? Biz neyi görmedik? Neyi görmezden geldik? Bu suçları türetme iktidarında olan bir toplum gelişti. Bugün bu sorulara cevap aramak için buradayım. Çünkü biz bu sorulara cevap bulmazsak komşularımızın içinde, kendi içimizde düşmanlarımızın içinde yeniden bu tür suçlar türeyebilir. Çocuk öldürebilir, kadın öldürebilir, yaşlı öldürebilirler; sivil insanlara karşı kurşununu yöneltip kan dökebilirler. Maalesef bizim millet bunu yaşadı" dedi.

'SORULARA CEVAP BULMALIYIZ'

Büyükelçi Mammadov, bağımsız bir devlet kurmak için ağır bedeller ödediklerini vurgulayarak, "Bu gibi olayların başımıza bir daha gelmemesi için Hocalı Soykırımı'nın bütün sorularına bilimin bakış açısıyla cevap bulmalıyız. Bu bakış açısını bir daha bu soykırımların, insanlığa ve beşeriyete karşı türetilen cinayetlerin bir daha tekrarlanması için iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı