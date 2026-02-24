Haberler

Hocalı Katliamı 34. yılında Almanya'da protesto edildi

Hocalı Katliamı 34. yılında Almanya'da protesto edildi
Güncelleme:
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992'de yaşanan Hocalı Katliamı, 34. yılında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikle protesto edildi. Protesto sırasında, katliamın hukuki tanınması talep edildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı Katliamı, 34. yılında Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteride, katedrali ziyaret eden turistlere, Hocalı'daki katliamı anlatan broşürler dağıtıldı.

Gösteriyi Muğam Derneği ile düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, 34 yıl geçse de Hocalı Katliamı'nın hukuki olarak dünyada yeterince tanınmadığını belirterek, bu katliamın soykırım statüsüne alınmasını istediklerini söyledi.

Rüstemli, "Uluslararası alanda bu soykırım tanınana kadar biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz ve Hocalı için adalet talep edeceğiz." dedi.

Gösteride ayrıca Azerbaycan ve Anadolu ezgilerinin yer aldığı müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
