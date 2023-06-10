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Hocalar'da kitap fuarı yapıldı

Hocalar'da kitap fuarı yapıldı

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Hocalar ilçesinde "Yazarım Öğretmenim Projesi" kapsamında kitap fuarı düzenlendi.

Hocalar ilçesinde "Yazarım Öğretmenim Projesi" kapsamında kitap fuarı düzenlendi.

Şehit Hasan Yalın İlkokulu bahçesindeki fuarın açılışı, Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından yapıldı.

"Yazarım Öğretmenim Projesi" kapsamındaki kitap fuarına, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel

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