HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversite çalışmalarını anlattı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.

Eren, üniversite restoranındaki programda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Deprem sonrası yapıkları çalışmaları da anlatan Eren, yüz yüze eğitim için hasar onarım ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.