HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversite çalışmalarını anlattı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Deprem sonrası yapılan hasar onarım ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Eren, yüz yüze eğitim için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilerle bir araya geldi.
Eren, üniversite restoranındaki programda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Deprem sonrası yapıkları çalışmaları da anlatan Eren, yüz yüze eğitim için hasar onarım ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.