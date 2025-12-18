Haberler

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

Güncelleme:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, deprem sonrası üniversitenin yaptığı çalışmaları ve Hatay'a değer katma hedeflerini basın toplantısında açıkladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri basın mensuplarına anlattı.

Eren, HMKÜ Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, depremde kaybettikleri akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasına slayt eşliğinde devam eden Eren, depremlerin ardından yerleşkede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Üniversite olarak Hatay'a değer katmak istediklerini belirten Eren, "Tüm çalışmalarımızda bunun gayreti içerisindeyiz. Zor dönemde yapılan bu işler öyle zannediyorum ki daha değerli. Elbette bu çalışmaların tamamını devletimizin desteği, milletimizin duası ve sizlerin emeğiyle Hatay'a kazandırıyoruz." dedi.

Eren, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haberler.com


