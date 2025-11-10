HKÜ ile Kariyerküre Eğitim Hizmetleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Kariyerküre Eğitim Hizmetleri arasında "Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretimde nitelik artışına katkı sağlamak, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla protokol imzalandığı belirtildi.

İmza törenine, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Kariyerküre Yönetim Kurulu Başkanı Esra Değerli, Kariyerküre Genel Müdürü Dr. Sema Mercanoğlu Erin ve HKÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi Suat Pınar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Eğitimde kişiselleştirilmiş ve yenilikçi yaklaşımlar ve iş birlikleriyle öğrencilerimizin hem akademik hem kişisel gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz." dedi.