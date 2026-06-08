Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi patent ve araştırma performansında başarı elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde geliştirilen iki buluş patent aldı. Üniversite, SCImago sıralamasında Q1 kategorisine girerek Türkiye genelinde 69'uncu, araştırma sıralamasında ise 20'nci oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) geliştirilen iki buluş patentle tescillendi ve üniversite, araştırma odaklı kurumların küresel ölçekte değerlendirildiği akademik derecelendirmede Q1 kategorisinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ahmed Sadık tarafından geliştirilen "Plakalı Isı Eşanjörleri İçin Yeni Plaka Geometrisi" ile "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" buluşları patent aldı.

SCImago Institutions Rankings 2026 (üniversite ve araştırma odaklı kurumların küresel ölçekte değerlendirildiği, performanslarına göre sınıflandırıldığı kapsamlı bir akademik derecelendirme sistemi) sonuçlarında Türkiye genelinde 69'uncu sırada yer alan HKÜ, Q1 kategorisinde konumlandı.

Üniversite, "Araştırma Sıralaması (Research Rank)" kategorisinde ise Türkiye genelinde 20'nci, vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı.

HKÜ Rektör Vekili Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen sonuçlarda üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun önemli göstergeleri olduğunu belirtti.

HKÜ Araştırma Dekanı Serkan Aracı ise patentlerin üniversitenin araştırma odaklı gelişim stratejisinin somut çıktıları olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'a hayırlı olsun! Kritik maddeyi masaya koydular
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayında olay sözler: Artık delirdiğini düşünüp...
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor