Hksar İdari Amiri John Lee, Hong Kong'un Yeni Atılımı İçin Önümüzdeki 5 Yılın Kritik Olduğunu Söyledi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek beş yılın Hong Kong açısından çığır açmak ve yeni bir atılım yapmak açısından kritik olduğunu söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek beş yılın Hong Kong açısından çığır açmak ve yeni bir atılım yapmak açısından kritik olduğunu söyledi.

SES (Çince): JOHN LEE, HKSAR İdari Amiri:

"Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin ruhu, Hong Kong dahil tüm ülkenin gelecekteki kalkınması, Çin ulusunun büyük yeniden canlanması, "bir ülke iki sistem" uygulamasının başarısının devam etmesi ile Hong Kong'un uzun vadeli refahı ve istikrarı açısından açısında büyük önem taşımaktadır."

HKSAR hükümetinin daveti üzerine, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin ruhunu yorumlayan ve destekleyen bir merkezi delegasyon, Hong Kong'da Cuma ve Cumartesi günleri üç özel konferans düzenledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)