Hksar'daki Erken Kretase Kaya Oluşumu, Iugs Jeolojik Miras Alanı Olarak Seçildi

Hong Kong UNESCO Küresel Jeolojik Parkı'ndaki ( Hong Kong Jeolojik Parkı) Erken Kretase riyolitik sütunlu kaya oluşumu (altıgen volkanik kaya sütunları), Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS) İlk 100 Jeolojik Miras Alanı'ndan biri olarak seçildi.

Bu, Cumartesi günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi tarafından açıklandı.

Jeologlara göre, Sai Kung bölgesindeki sütunlu kaya oluşumu, yaklaşık 140 milyon yıl önce bölgedeki volkanik faaliyetlerden kaynaklandı.

Uzmanlar, volkanik bir patlamanın büyük miktarda volkanik kül ve lav püskürttüğüne, bunun da yanardağı parçaladığına ve yaklaşık 20 kilometre çapında bir kaldera (volkan çukuru) oluşturduğuna inanıyor. Kalderada biriken büyük miktarda volkanik malzeme yavaş yavaş soğudu ve büzülerek altıgen volkanik kaya sütunlarını oluşturdu.

SES (Çince): CHAN YU NAM, HKSAR Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi Kıdemli Jeopark Görevlisi:

"Altıgen sütunlar dünyanın diğer yerlerinde de bulunur, ancak genellikle bazalttan yapılırlar. Bazalt, silika bakımından düşük ve koyu renklidir. Ancak buradaki altıgen kaya sütunları, gördüğünüz gibi, artık aşındıktan sonra açık renkli ve riyolit adı verilen ve çok nadir görülen bir tür volkanik kayadan yapılmış. Ayrıca bu altıgen kaya sütunları nispeten büyük, ortalama çapı 1,2 ila 3 metre ve açıkta kalan kısmın yüksekliği 100 metreye ulaşabiliyor. Bununla beraber yaklaşık 100 kilometrekarelik geniş bir alanı kaplıyor. Ayrıca Hong Kong'da deniz kemerleri ve deniz mağaraları gibi birlikte çok güzel ve muhteşem manzaralar oluşturan birçok deniz erozyonu yer şekilleri de var."

IUGS Jeolojik Miras Alanları'nın seçimi, bunların bilimsel önemini tanımayı ve koruma, eğitim ve jeolojik turizmi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)