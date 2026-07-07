NATO'yu Protesto Eden Hkp'lilerin Gözaltı Süresinin İkinci Kez Uzatılmasına İtiraz Edildi

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) NATO karşıtı eyleminde gözaltına alınan 19 parti üyesinden 13'ünün gözaltı süresinin ikinci kez uzatılmasına itiraz eden avukatlar, müvekkillerinin serbest bırakılması için hakimliğe başvurdu.

Ankara'da Birinci Meclis önünde 5 Temmuz'da HKP'nin düzenlediği NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 6 avukat, dün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 parti üyesinin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, parti avukatları, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci kez verdiği gözaltı süresinin uzatılması kararına karşı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak gözaltındaki müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Başvuru dilekçesinde, aynı eylem kapsamında gözaltına alınan 6 avukatın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına karşın, diğer şüphelilerin gözaltı süresinin "herhangi bir hukuki ve fiili gerekçe gösterilmeksizin iki kez uzatıldığı" belirtildi. Bu kararın, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) aykırı olduğu ifade edildi.

"VALİLİĞİN KARARI, 2911 SAYILI KANUN'UN SINIRLARINI AŞMIŞ VE HUKUKA AYKIRIDIR"

Dilekçede, "Anayasa'nın 34. maddesi uyarınca herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu" hatırlatılarak, "Valiliğin il genelini kapsayan yasak kararının 2911 sayılı Kanun'da öngörülen sınırları aştığı ve hukuka aykırı" olduğu savunuldu. Ayrıca, "2911 sayılı Kanun kapsamında suçun oluşabilmesi için gerekli olan dağılma ihtarı ve buna rağmen dağılmama şartlarının somut olayda gerçekleşmediği" öne sürüldü.

Başvuruda, "gözaltındaki müvekkillerin ifade işlemlerinin tamamlandığı, dosyada toplanması gereken başka delil bulunmadığı" belirtilerek, "bu aşamadan sonra gözaltı süresinin uzatılmasının koruma tedbiri olmaktan çıkıp fiilen cezalandırmaya dönüştüğü" ileri sürüldü.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91. maddesi hatırlatılan dilekçede, "Müvekkiller yönünden deliller toplanmış, teşhis veya benzeri ivedi usuli işlemler tamamlanmasına rağmen ek gözaltı kararı alınması CMK'nın lafzına ve ruhuna aykırıdır. Bu doğrultuda şartlarını taşımayan ek gözaltı kararı verilmesi kişi hürriyeti ve güvenliğini ihlal ettiğinden müvekkillerin bu aşamada derhal serbest bırakılması gerekmektedir" denildi.

"BU DEVRAN BÖYLE GİTMEYECEK"

HKP MYK Üyesi avukat Ayça Okur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözaltı süreci, bu kanlı örgütün temsilcilerinin ülkemizle ilgili direktiflerini verip terk edip gidecekleri perşembe gününe kadar devam edecek. Yani ABD-AB'li haydut devlet temsilcilerinin güvenliği sağlanmadan halkımızın güvenliğinden bahsetmek söz konusu olamayacak. Bilinsin ki bu devran da böyle gitmeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA