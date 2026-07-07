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Hkp: Genel Başkanımız Nurullah Efe, Hapis Cezasının İnfazı İçin Maltepe Cezaevi'ne Gönderilecek

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazına karar verildi. Efe, Maltepe Cezaevi'ne gönderilecek.

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazına karar verilen Genel Başkan Nurullah Efe'nin Maltepe Cezaevi'ne gönderileceğini açıkladı.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP'gillerin muhalifleri sindirmeye yönelik bir operasyon silahına dönüştürdüğü yargı, 117 gündür ev hapsinde bulunan genel başkanımız Nurullah Efe'ye uydurma bir gerekçeyle verilen 5 aylık hapis cezasının infazına karar verdi. An itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan genel başkanımız, kısa süre içinde Maltepe Cezaevine gönderilecektir. Partimiz, konuyla ilgili olarak halkımızı bilgilendirmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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