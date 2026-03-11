Hkp Genel Başkanı Ankut Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dün gece yarısı gözaltına alındı.

"Genel Başkanımız Nurullah Efe, hakkında açılan bir davanın dünkü duruşması sonrası Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek gece saat 02.00'de kolluk kuvvetleri tarafından haksız ve hukuksuz biçimde evinden gözaltına alınmış ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Genel Başkanımız Nurullah Efe, an itibarıyla hala nezarette tutulmaktadır. Parti avukatlarımız, bu keyfi ve hukuksuz gözaltı sürecini Vatan Emniyet Müdürlüğünde takip etmektedir."

