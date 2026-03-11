Haberler

Hkp Genel Başkanı Ankut Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bir davanın duruşmasının ardından yaptığı basın açıklaması nedeniyle gece yarısı gözaltına alındı. Parti, gözaltı sürecinin hukuksuz olduğunu savunuyor.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dün gece yarısı gözaltına alındı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dün gece yarısı gözaltına alındı. Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Nurullah Efe, hakkında açılan bir davanın dünkü duruşması sonrası Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek gece saat 02.00'de kolluk kuvvetleri tarafından haksız ve hukuksuz biçimde evinden gözaltına alınmış ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Genel Başkanımız Nurullah Efe, an itibarıyla hala nezarette tutulmaktadır. Parti avukatlarımız, bu keyfi ve hukuksuz gözaltı sürecini Vatan Emniyet Müdürlüğünde takip etmektedir."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış