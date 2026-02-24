Hkp Genel Başkanı Efe, "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Hakim Karşısına Çıktı: "Kuvayımilliyeci Atalarımız Gibi, En Sonunda Yine Biz Kazanacağız"

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan bir kez daha hakim karşısına çıktı. Adliye önünde açıklama yapan Efe, yanında getirdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını göstererek, "Bizi dünyada hiçbir güç yargılayamaz. Her seferinde biz yargılarız" dedi.

Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Efe ve avukatları hazır bulundu, bazı partililer de duruşmayı takip etti.

Kimlik tespiti sırasında hakim, Efe'ye, "Mesleğin nedir, gelirin var mı?" diye sordu. Efe, "Emekli öğretmenim. Gelirim de var. Reis belirledi, 20 bin lira" diye yanıt verdi.

Efe, bu celse savunmasını yapmadı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül 2026'ya erteledi.

"14 soruşturma birleştirildi"

Duruşmanın ardından Nurullah Efe, avukatları ve partililerle birlikte basın açıklaması yaptı. Efe'nin avukatı Tacettin Çolak, şunları kaydetti:

"Esasen bu duruşma, Türkiye çapında Sayın Başkanımız hakkında başlatılan onlarca soruşturmanın, 60'ın üzerinde soruşturmanın 14 tanesinin birleştirildiği bir dosyaydı. Mahkeme hakimlerinin dahi dosyanın içeriğine vakıf olamadıkları, tıpkı torba kanunlar gibi artık torba yargılamalar ya da torba davalar açtıkları bir dosyaydı. Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla açılan davaların hiçbirisinin yasal dayanağı yoktur. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla mülga hale gelmesi, yani mevzuattan çıkarılması gerekir hale gelmesinden dolayı bu yargılamalar keyfidir, kanunsuzdur, usulsüzdür."

Çolak, müvekkili Efe'ye TCK madde 299'un yanı sıra hakaret suçuna ilişkin TCK 125. maddeden de dava açıldığını hatırlatarak, "Yani bu davalar bize göre çöp davalardır. Bu davalarda bugün cezalandırmaya yönelik bir karar verilse dahi, birincisi AİHM yargısından döneceği kesindir. İkincisi de artık AKP diktatörlüğünün son bulduğu, devranın döndüğü, rüzgarın tersine estiği dönemlerde de hepsinin çöpe gideceği davalar olacaktır. Tıpkı Ergenekon yargılamalarında olduğu gibi" dedi.

"Bizi dünyada hiçbir güç yargılayamaz, her seferinde biz yargılarız"

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ise yanında getirdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını göstererek, "Bizi dünyada hiçbir güç yargılayamaz. Her seferinde biz yargılarız" dedi.

Gösterdiği fotoğrafın Atatürk'ün 9 Eylül'de İzmir'e çıktığı güne ait olduğunu bildiren Efe, "Bakın yüzüne, bilenmiş bıçak gibi, değil mi? Biz onun torunlarıyız ve benim dedem bu efsane komutanın emrinde 8 yıl savaşmış. Bize ceza vermek isteyenler ise İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Amerika'yla anlaşmış; sonunda onların zırhlısına binerek vatandan kaçmış hain Vahdettin'in, İskilipli Atıf'ın, Dürrizade Abdullah'ın, Mustafa Sabri'nin torunlarıdır.

Ne yazık ki dini kullanarak, insanları Allah'la aldatarak ve Amerika'nın eliyle iktidara geldiler. Çeyrek yüzyıldır da iktidarda kaldılar. İnsanımızın kanını kuruttular. Trilyonlarca kamu malını zimmetlerine geçirdiler. Durup dinlenmeden aşırıyorlar. Sokak röportajlarını izlediğim zaman kendimi tutamıyorum, ağlıyorum. Hafta pazarlarında akşam üzeri çıkma çürük toplayan insanlarımızı gördüğüm zaman, zincir marketlerin attığı ezik, çürük malları kapışan insanları gördüğümüz zaman kendimizi tutamıyorum. Gözyaşlarına boğuluyorum ve AKP iktidarına lanet okuyorum."

