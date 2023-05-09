Hkp'den Yeşildağ'ın İddialarına Suç Duyurusu… Myk Üyesi Okur: "Ey Savcı ve Yargıçlar, Gücünüzü Cüzdanınızdan Değil Vicdanınızdan Alın"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Medya Grubu’nun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesine yönelik iddialarını yargıya taşıdı. Dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Sonları yaklaştıkça pislikler saçılmaya başladı. Suça bulaşanlar gemiyi terk ediyor. Suç tarihinde yani 2007’de hukuk vardı, savcılık işliyordu, mahkemeler karar veriyordu, basın üzerine gidiyordu. Ey savcı ve yargıçlar; gücünüzü cüzdanınızdan değil vicdanınızdan, emri yasalardan alın” dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesine yönelik iddialarını yargıya taşıdı. Dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Sonları yaklaştıkça pislikler saçılmaya başladı. Suça bulaşanlar gemiyi terk ediyor. Suç tarihinde yani 2007'de hukuk vardı, savcılık işliyordu, mahkemeler karar veriyordu, basın üzerine gidiyordu. Ey savcı ve yargıçlar; gücünüzü cüzdanınızdan değil vicdanınızdan, emri yasalardan alın" dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Çeçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ve Ali Yeşildağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi. HKP MYK üyesi Adnan Okur, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sonları yaklaştıkça pislikler saçılmaya başladı. Suça bulaşanlar gemiyi terk ediyor. Bu nasıl bir pişkinlik? Bu nasıl bir utanmazlık, arlanmazlık? Sanki itiraf edince suç işlememiş olacaklar. Evet, Ali Yeşildağ'ın gündeme düşen videosundaki sözde itiraflarından, günah çıkarmalarından bahsediyoruz….Ne diyor Ali Yeşildağ? Suç tarihinde yani 2007'de hukuk vardı, savcılık işliyordu, mahkemeler karar veriyordu, basın üzerine gidiyordu. Ey savcı ve yargıçlar; gücünüzü cüzdanınızdan değil vicdanınızdan, emri yasalardan alın. ve ey basın; hürriyetin kontrolü sizinle olur. Para babalarının emrinde, onların çıkarlarını savunan değil; halkın çıkarlarını savunan ve halk örgütlerinin yönetiminde olan medya olun. HKP programı işte bunu söyler. Hürriyetin gücü bağımsız ve gücünü yasadan alan savcı, hakimlerden gelir; hürriyetin kontrolü de bağımsız, özgür basınla sağlanır. HKP yine gereğini yaptı: Sıra sizde."