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Hizmet-İş Sendikası'ndan Salar Belediyesi'ne İşten Çıkarma Tepkisi

Hizmet-İş Sendikası'ndan Salar Belediyesi'ne İşten Çıkarma Tepkisi
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Hizmet-İş Sendikası Genel Başanvekili Halil Özdemir, Salar Belediyesi'nde görevden alınan 8 işçi için açıklama yaparak, işten çıkarma sürecini ve hak gaspını protesto etti. Özdemir, belediyeden kamuoyuna açıklama beklediklerini vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başvanvekili Halil Özdemir, Salar Belediyesi'nde çalışan 8 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Özdemir, belediye binası önünde işten çıkarılan işçiler ve aileleriyle bir araya gelerek yaptığı açıklamada, Salar Belediyesi'nde hak gaspı yaşandığını savundu.

Belediye Başkanının göreve gelir gelmez imzalanan toplu iş sözleşmesini uygulamadığını öne süren Özdemir, şöyle konuştu:

"Salar Belediyesi'nde hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin 8 üyemizin işine son verilmiştir. Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve bu süreçte mağdur edilen üyelerimizin zararlarının tanzim edilmesini istiyoruz. Sendikamız, tek bir üyesinin dahi hakkının yenmesine, yok sayılmasına asla müsaade etmemiş, etmeyecektir. Salar Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımının ve hak gasplarının bir an önce son bulmasını talep ediyoruz."

Üyelerinin işine son veren belediyeden kamuoyuna açıklama beklediklerini belirten Özdemir, "Üyelerimizin yanında durmaktan, haklarını savunmaktan ve adaleti sağlamak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."dedi.

Basın açıklamasının ardından işçiler ve aileleri, işten çıkarılmaları sonrası yaşadıkları zorlukları gazetecilere anlattı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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