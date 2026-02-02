Haberler

Kütahya'da mobbinge maruz kaldığı iddia edilen belediye işçilerine sendikalarından destek

Güncelleme:
HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Kütahya'daki belediye işçilerine yönelik mobbing uygulamalarının durdurulması için çağrıda bulundu. Sendika, işçilerin sendikal haklarının korunması gerektiğini vurguladı ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Kütahya'da belediye işçilerine uygulandığı öne sürülen mobbingin durdurulması çağrısında bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, sendika şubesinde düzenlediği basın toplantısında, Kütahya Belediyesinde çalışan işçilere yönelik mobbing iddialarının sürdüğünü söyledi.

Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile konuyla ilgili birçok kez konuştuk. İşçilerin sendikasına müdahale edilmemesini istedik. Bu noktada işçileri serbest bırakmasını ve istedikleri sendikayı tercih etmeleri talebinde bulunduk. Hiç kimseye baskı yapılmayacağını ve tercihleri kendilerinin yapacağı sözünü aldık. Ancak gelinen süreçte bu sözlerin tutulmadığını gördük."

Özdemir, işçinin sendikal hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Yaşanan süreçle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Özdemir, işçilerin sendikalarından istifa etmeleri için baskı yapıldığına yönelik ellerinde çok sayıda belge olduğunu ve bunlarla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
