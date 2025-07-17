Hızlı Yürüyüş Yaşlıların Bağımsızlığına Katkı Sağlıyor

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Chicago Üniversitesi'nin araştırması, hızlı tempoda yürüyen yaşlıların bağımsız hareket etme yeteneklerinin arttığını ve günlük işlerini daha kolay yerine getirdiklerini ortaya koydu. Dakikada 14 adım atan yaşlıların fiziksel kondisyonlarının da iyileştiği belirtildi.

Araştırmalar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine katkı sağladığını ortaya koydu.

Chicago Üniversitesi, günlük işlerini halletmekte zorlanan ve "kırılgan" olarak tanımlanan yaşlıları inceledi.

"Kırılgan" dönemdeki yaşlıları iki gruba ayıran araştırmacılar, bir grubun yürüyebildikleri kadar hızlı, diğer grubun ise rahat bir tempoda yürümelerini istedi.

Bunun sonucunda araştırmacılar, dakikada 14 ve üzeri adım atan yaşlıların çelimsiz ve kırılgan belirtilerinin azaldığını tespit etti.

Dakikada 14 adımın üzerine çıkan yaşlıların daha uzun mesafe katedebildiğini ortaya koyan araştırmacılar, ayrıca bu durumun yaşlıların fiziksel kondisyonuna katkı sağladığını da belirtti.

Araştırmacılar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, yaşlıların yürüyüş yaparken tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmelerini öneriyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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