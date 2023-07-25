"Hızlı flört" etkinliği yapıldığı iddia edilen kafe kapatıldı

Cihangir'de yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren bir kafede gerçekleşen tanışma etkinliği, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirildiği öğrenilen eşleşme etkinliği, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada 'hızlı flört değiştirme' ve 'eş değiştirmeli' etkinlik olarak yayıldı. Etkinliğe yönelik tepkilerin ardından kafe bugün kapatıldı.

BUNU KAMUOYUNA TAMAMEN BAMBAŞKA ANLATTILAR

KONU SAÇMA SAPAN BİR YERE GİTTİ