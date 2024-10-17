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Kendisine 'dur' ihtarında bulunan polisi, 300 metre kaputunda götürdü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, bir polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre sürükleyerek kaçmaya çalıştı. Sürücü daha sonra gözaltına alındı.

İzmir Ödemiş Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı.

ELİNDEN YARALANAN POLİS AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü. Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı. Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kendisine 'dur' ihtarında bulunan polisi, 300 metre kaputunda götürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (5)

koray hüseyin kılıç:

sonrası adli kontrol şartıyla serbest

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FONCUSAVAR:

Başka bir ülkede olsaydı polis on kere vurup öldürmüştü sürücüyü... Türk polisi insandır adamdır . Türktür.

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Alkurt:

Sayın Devlet büyüklerimiz, bu Aziz Polisimize biraz daha yetki verin Asayişi sağlayan polisimizi ya sırtından bıçakla veya silahla vuruyorlar veya böyle araba kaputunda sürüklüyorlar, yazıktır gencecik polisimize

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Mehmet Karagöz:

Vursa başı ağrıyacak vurmasa böyle oluyo burası böyle işte avrupayla afrikanın karışımı bir ülke gibiyiz.

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Veysel Bırgun:

serbes kalabilir, ülke bu durumda , Polis orada sıcağı sıcağına vuracaktı.

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